Calciomercato Napoli, De Laurentis vuole Junior Firpo: il terzino del Barcellona è il primo nome per la fascia azzurra

Il Napoli cerca un rinforzo sugli esterni.

La compagine guidata da Rino Gattuso sta incappando in un periodo di discontinuità non indifferente. Questo anche a causa del rendimento di alcuni giocatori in particolare, ma anche dei numerosi infortuni che hanno colpito negli ultimi tempi la franchigia azzurra. De Laurentis vorrebbe regalare un nuovo laterale di assoluta qualità al tecnico calabrese, sondando il terreno per diversi profili che potrebbero fare bene all’ombra dello Stadio Diego Armando Maradona e delle Serie A. Il nome sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli sarebbe quello di Junior Firpo.

Il giovane classe 2000 attualmente in forza al Barcellona, ha collezionato soltanto 33 presenze dal 2019 e sarebbe in cerca di una maggiore continuità lontano dalla Catalogna. Il Napoli – che tramite un sondaggio al club blaugrana ha manifestato il proprio interesse – sarebbe intenzionato a chiudere il potenziale affare su una base di un prestito, del quale sono ancora da decidere le eventuali modalità e cifre. Un affondo che non è stato del tutto completato anche a causa della mancata partenza di Ghoulam che – dovesse lasciare la campania in tempi brevi – darebbe di fatto il via libera per accelerare la realizzazione dell’operazione Firpo. Da capire anche la situazione legata alla permanenza di Malcuit, entrato nelle grazie del Parma che starebbe cercando l’accordo per portare il francese all corte del neo tecnico Roberto D’Aversa.