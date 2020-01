Calciomercato Milan, sirene inglesi per Piatek: il Tottenham punta il bomber polacco ma c’è un nodo da scogliere…

Il Tottenham insiste per Krisztof Piatek.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Tottenham, che è alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Harry Kane, avrebbe bussato con insistenza alla porta del Milan per acquisire le prestazioni del centravanti polacco ex Genoa. Reperire un rinforzo nel reparto offensivo è divenuta una vera e propria priorità per la dirigenza londinese dopo lo stop forzato del bomber di Mourinho uscito malconcio dalla sfida persa contro il Southampton lo scorso primo gennaio.

Come si apprende dal sito ufficiale degli Spurs, il classe 93 ha rimediato la rottura di un tendine del ginocchio sinistro e non rientrerà in campo prima del mese di aprile il rientro è stato fissato ad aprile. Ragion per cui, Piatek, in forza al Milan dal 2018, sembra essere il prescelto dal club del patron Daniel Levy per sostituire Hurricane. Il club di Jose Mourinho continua dunque a fare pressing sui vertici rossoneri per centrare l’obiettivo e mettere il bomber classe 1995 quanto prima a disposizione dello Special One. La trattativa è sostanzialmente avviata ma sussiste tuttavia ancora divergenza in merito alla formula dell’operazione: il Tottenham spingerebbe per il prestito, mentre la dirigenza rossonera vorrebbe cedere il cartellino del polacco a titolo definitivo o al massimo optare per un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

In attesa di conoscere il futuro dell’attaccante, Pioli ha provato in allenamento Piatek come unica punta del suo Milan in vista del match contro il Torino valido per i quarti di finale di Coppa Italia in programma a San Siro. Almeno in Tim Cup l’attaccante della nazionale polacca, che dall’approdo di Zlatan Ibrahimovic ha giocato solamente 55 minuti contro la Sampdoria in campionato, è pronto nella fattispecie a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco rossonero.

