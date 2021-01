Calciomercato Milan, si chiude per Tomori: i dettagli dell’affare. A disposizione già contro l’Atalanta?

Il Milan conclude un altro colpo di calciomercato.

In una sessione di trasferimenti segnata dall’autofinanziamento a causa dell’emergenza sanitaria globale, la compagine rossonera sta investendo su un mix fatto di prospettiva ed esperienza. L’acquisto di Tomori e quello di Mandzukic rispecchiano alla perfezione l’impronta che il duo dirigenziale Maldini–Massara è fortemente intenzionato a dare alla squadra. Il difensore ormai ex Chelsea era stato richiesto a gran voce dal tecnico Stefano Pioli, dopo che la reiterata assenza di Gabbia e le condizioni non ottimali di Musacchio avrebbero fatto sorgere più di qualche problematica numerica e tattica all’interno dello spogliatoio milanista. Il talentuoso classe ’97 approderà in quel di Milanello con una formula di prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Una cifra certamente alta, ma che è stata quella giusta per convincere Lampard a lasciare partire il difensore britannico.

Milan, Mandzukic: “Ibrahimovic è un animale, io e Zlatan affamati di vittorie. Ho grandi ambizioni”

Un trasferimento già concluso e che potrebbe vedere lo stesso Tomori già protagonista assoluto per il prossimo impegno di Serie A. Il Milan, infatti, è attesa dall’importante match casalingo contro l’Atalanta con più di qualche nodo da sciogliere. La squalifica di Romagnoli e le condizioni non ottimali di Kjaer potrebbero spingere il club milanese ad accelerare le operazioni di inserimento del neo centrale in squadra. Non dovesse essere a disposizione per la sfida di sabato 23 gennaio, Pioli sarà costretto ancora una volta ad affidarsi al giovane Kalulu o a Musacchio, entrambi protagonisti dell’ultima uscita di Coppa Italia contro il Torino.

Milan, Zaccheroni: “A parte Ibrahimovic in pochi hanno vinto, questo dà fame ai giovani di Pioli. Maldini? L’uomo in più”