Calciomercato Milan, raggiunto l’accordo con il Torino per Meité: cifre e dettagli dell’operazione

Milan-Meitè, c’è la fumata bianca.

E’ tutto fatto per l’approdo di Soualiho Meitè in rossonero. Questa mattina, il Milan ha raggiunto l’accordo con il Torino per il trasferimento del centrocampista francese di origini ivoriane. Il calciatore arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L’obiettivo del “Diavolo” è quello di formalizzare quanto prima l’operazione per potere avere Meitè a disposizione già a partire dal match contro il Cagliari. Nel frattempo, il francese, è atteso nelle prossime ore nel capoluogo lombardo per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Milan.