Calciomercato Milan, occhi puntati su Vlahovic: Maldini studia il colpo dalla Fiorentina. Le ultime

Il Milan punta forte Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo sta disputando una stagione invidiabile sotto molteplici punti di vista. Gol, assist e rendimento sono finora stati i punti di forza del giocatore della Fiorentina, che con le sue prestazioni sta facendo davvero sognare i tifosi viola. Anche e soprattutto per questi motivi, Vlahovic avrebbe attirato l’attenzione di diversi club in giro per l’Italia e non solo. Tra questi ci sarebbe anche il Milan, che sta fondando il suo progetto tecnico su profili dalla giovane età e dal futuro assicurato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il classe 2000 sarebbe il primo nome sulla lista del duo dirigenziale rossonero Maldini-Massara, interessati fortemente a chiudere questo colpo già nella prossima finestra di calciomercato.

Nonostante le intenzioni da parte del club lombardo ci siano tutte, la valutazione che Rocco Commisso fa di Vlahovic si aggira intorno ai 40 milioni di euro, con il contratto del giovane bomber che va in scadenza nel 2023. Il serbo non sembrerebbe al momento intenzionato a rinnovare il suo contratto con la società fiesolana, captando la possibilità di giocare per la prima volta in un palcoscenico europeo come la Champions League. L’attuale numero 9 dei fiesolani rappresenterebbe per il Milan un rinforzo per il presente e per il futuro, considerando sia un rinnovo di Ibrahimovic per la prossima stagione che la rifondazione che il reparto offensiva rossonero subirà nel corso delle prossime annate.

