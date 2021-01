Calciomercato Milan, obiettivo Belotti per il dopo Ibrahimovic: assalto pronto in estate. I dettagli

Andrea Belotti e il Milan, ritorno di fiamma.

I rossoneri tornano all’assalto di Andrea Belotti, già finito nel mirino del club nel 2017. A riportarlo è “Tuttosport”, secondo cui, il “Diavolo”, avrebbe in mente di puntare l’ex Palermo in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic: in scadenza di contratto a giugno. Qualora lo svedese non dovesse rinnovare il proprio contratto con il Milan, infatti, la società sarebbe costretta a cercare un centravanti di peso già a partire dalla prossima estate.

Resta un grosso punto interrogativo, tuttavia il costo del cartellino del classe ’92, in scadenza di contratto con i granata nel 2022. Come sottolinea il quotidiano però, in caso di mancato rinnovo del Gallo i granata sarebbero costretti ad abbassare le proprie pretese, spianando così la strada al Milan che a quel punto non avrebbe ostacoli per portare Andrea Belotti in rossonero.