Calciomercato Milan, Mandzukic ha firmato: avrà la maglia numero 9. L’annuncio del club

È ufficiale, Mario Mandzukic è un nuovo calciatore del Milan.

Dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, questa mattina l’attaccante croato ha firmato nella sede del club un contratto fino al termine della stagione, con un’opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League e di raggiungimento di un determinato numero di presenze.

L’ex attaccante della Juventus, che andrà dunque a rinforzare il pacchetto offensivo del Milan di Stefano Pioli – attualmente primo in classifica con 43 punti -, indosserà la casacca numero 9.

Di seguito, l’annuncio del club rossonero.

“AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. […] Mandžukić ha vinto 24 trofei con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 9 Campionati e 12 tra Coppe e Supercoppe nazionali. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia. Mario Mandžukić indosserà la maglia numero 9″, si legge.