Calciomercato Milan, Maldini e il colpo alla Ibrahimovic: il club rossonero guarda in casa Juventus, idea Sami Khedira

Il Milan si muove per rinforzare il centrocampo.

Sami Khedira, centrocampista tedesco in forza alla Juventus, è ormai fuori dai progetti del tecnico Andrea Pirlo. Le gerarchie sulla linea mediana del club torinese sono state definite con il calciomercato estivo, così da mettere in seconda (se non in terza) fila il campione del mondo del 2014. Adesso il classe 1987 vede il suo futuro lontano dalla Juventus, tenuto in considerazione anche il suo contratto in scadenza a giugno del 2021. E così si fa avanti il Milan di Stefano Pioli, che ha già messo a segno, a costo zero, l’arrivo di due importanti calciatori: Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. I due rossoneri sono ormai delle pedine fondamentali, rispettivamente, per il reparto offensivo e per il reparto difensivo della compagine milanese. Il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini, a questo punto, potrebbe centrare il terzo arrivo d’esperienza, questa volta per il centrocampo del Milan. Il portale Milanlive.it ipotizza di un possibile arrivo nel mercato di gennaio da parte del calciatore tedesco, con una trattativa che ad oggi non è comunque nata.

