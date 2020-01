Calciomercato Milan, l’agente di Theo Hernandez assicura: “Resterà in rossonero”

Nessun divorzio in vista per il Milan e Theo Hernandez.

Lievita ancora il valore di Theo Hernandez, difensore francese che – la scorsa estate – il Milan ha acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di euro e che ha immediatamente catalizzato l’attenzione di tutto il panorama calcistico nazionale ed internazionale grazie alle sue brillanti prestazioni. Nonostante i top club europei siano già pronti a mettere le mani sul giovane classe ’97, per il francese, non ci sarebbe nessun addio in vista. Ad assicurarlo è proprio l’agente di Theo Hernandez che, intervistato ai microfoni del “Corriere della Sera”, si è sbilanciato circa il futuro del suo assistito.

“Resterà dov’è, il Milan è il posto giusto per lui, Theo ha bisogno di crescere e adesso si trova nella squadra ideale per farlo”.