Calciomercato Milan, è Derby di mercato per Jovic: la strategia del Real Madrid e la proposta rossonera

Salgono ancora le quotazioni di Luka Jovic.

16 partite giocate e soltanto 2 gol all’attivo, questo il bottino dell’attaccante croato alla sua prima, deludente, stagione con la maglia del Real Madrid. A confermarlo, oltre ai numeri, sono anche gli umori di calciatore e società, che probabilmente opteranno per una separazione già a partire dalla finestra estiva di calciomercato. Il gioiellino croato, acquistato dai Blancos per 60 milioni di euro, adesso vuole cambiare aria e il campionato di Serie A sembra una destinazione a lui gradita. Sull’attaccante classe 97′ aveva fatto un pensierino già l’Inter nella scorsa stagione, non concretizzando però di fatto l’operazione, mentre adesso potrebbe aprirsi un vero e proprio derby di mercato: Jovic, infatti, oltre che ai nerazzurri, interesserebbe molto anche al Milan, al quale comunque il giocatore era stato accostato per diverso tempo.

Poca continuità e qualche nota negativa a livello comportamentale. Questi i due principali motivi che avrebbero convinto Zinedine Zidane a dare il via libera per la cessione dell’attaccante, ad oggi totalmente fuori dai progetti tecnici della società madrilena già dopo il primo anno di permanenza. Il prezzo del cartellino – che il Real Madrid sarebbe intenzionato a cedere a titolo definitivo – si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da entrambe le compagini milanesi e che potrebbe portare ad una trattativa per tentare di ricevere uno sconto da parte della dirigenza spagnola, considerata anche la portata dell’ingaggio. I rossoneri sarebbero intenzionati ad indirizzare l’accordo su un prestito biennale con successivo diritto di riscatto – come accaduto per Rebic – ma sembrano esserci poche possibilità che tale operazione possa concretizzarsi. Seguiranno aggiornamenti…