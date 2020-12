Calciomercato Milan, Calhanoglu verso il rinnovo: Maldini e Massara lavorano sulle cifre, ma la volontà del turco…

Si avvicina il rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Il trequartista turco del Milan è uno dei pilastri inamovibili della compagine guidata da Stefano Pioli. Gol, assist e tantissima qualità a servizio dei compagni, l’ex giocatore del Bayer Leverkusen ha dimostrato di essere diventato una pedina ormai inamovibile all’interno dello scacchiere rossonero. Nonostante l’assenza di Ibrahimovic nelle ultime gare, il numero 10 milanista è riuscito quasi da solo a tenere alto il tasso tecnico della squadra, con giocate decisive e fuori dall’ordinario. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, Calhanoglu – dopo le pretese economiche importanti degli ultimi mesi – avrebbe trovato l’intesa con il duo dirigenziale Maldini-Massara per un prolungamento del suo rapporto sportivo con la società del patron Scaroni.

La voce che sarebbe rimbalzata dalla Spagna sarebbe quella dell’agente del classe ’94 Gordon Stipic, altro protagonista della possibile permanenza in rossonero di Calhanoglu. Il manager del turco avrebbe confermato l’imminenza della chiusura positiva della trattativa, anche se si tratta attualmente di voci e sole indiscrezioni. Notizie che, dovessero essere confermate, gioverebbero non poco a Pioli e a tutto il gruppo rossonero, che non perderebbe una delle colonne portanti del suo entusiasmante inizio di stagione