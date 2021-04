Calciomercato Milan, Belotti fa gola a Maldini: ecco i motivi per cui l’ex Palermo potrebbe diventare rossonero

Belotti-Torino: un amore che dura?

Calciomercato Torino, il futuro di Belotti è un rebus: Milan e non solo, ecco i club sulle tracce dell’ex Palermo

Andrea Belotti fa gola a diverse squadre del massimo campionato italiano e non solo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno dei club che nelle ultime ore si è più interessato all’ex bomber del Palermo è stato il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara stimano molto l’attaccante granata e vorrebbero pertanto provare a portare in rossonero il Gallo per la prossima stagione agonistica. L’attuale capitano del Torino di Davide Nicola potrebbe essere tentato dall’auspicabile offerta del club di via Aldo Rossi per diversi e svariati motivi.

Calciomercato Milan, Ilicic è più che una semplice suggestione: ecco il budget spendibile per l’ex Palermo

Una delle principali motivazioni per cui Milano potrebbe diventare la nuova casa del Gallo è il possibile affiancamento con uno dei centravanti più forti della storia del calcio, Zlatan Ibrahimovic. L’asso svedese sta per rinnovare il contratto con il club di via Aldo Rossi e, pertanto, un tandem offensivo con Belotti potrebbe fare gola alla dirigenza rossonera. Un secondo motivo per cui l’ex Palermo potrebbe arrivare alla corte di Pioli è un auspicabile aumento dello stipendio e non solo. Le ambizioni completamente differenti rispetto alla realtà granata sarebbero un punto in più in favore del Milan. Il cartellino di Andrea Belotti si aggira attorno ai 30 milioni di euro e dunque un approdo in rossonero potrebbe essere più che auspicabile. Seguiranno aggiornamenti..