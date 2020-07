Calciomercato Lazio, tutti pazzi per Immobile: anche il Manchester United sull’attaccante, Lotito…

Quale futuro per Ciro Immobile?

Nonostante i campionati non siano ancora terminati, diverse società stanno già iniziando a setacciare il mercato alla ricerca di rinforzi e ad avviare trattative in vista della sessione estiva. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la permanenza di Immobile nella Capitale è tutt’altro che scontata. D’altra parte, l’attaccante della Lazio – che nel solo campionato di Serie A ha messo a segno fin qui 31 reti – sarebbe finito nel mirino di diversi top-club europei. Fra questi, anche il Manchester United, in cerca di un centravanti di ruolo che possa alternarsi con Rashford, diventando uno dei punti fermi dei Red Devils.

In merito al futuro del bomber biancoceleste, il patron Claudio Lotito ha dichiarato a più riprese di essere disposto a cedere l’ex Torino solo per una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Tuttavia, l’ottimo rapporto con l’ambiente ed una trattativa per il rinnovo del contratto ben avviata con la società fanno ben sperare i supporter della Lazio, che sperano nella riconferma dell’attaccante originario di Torre Annunziata, che in 175 presenze ha siglato 120 gol. Un’offerta compresa tra i sette e gli otto milioni di euro, per quanto concerne l’ingaggio (oggi l’attaccante ne guadagna circa 3,7 milioni), potrebbe invece far vacillare Immobile, che all’età di 30 anni potrebbe cercare anche l’ultimo sostanziale contratto della sua carriera, ad oggi legata al club biancoceleste fino al 2023.

