Calciomercato Lazio, la zampata di Tare: Giroud a un passo dai biancocelesti. Il Chelsea…

Olivier Giroud a un passo dalla Lazio.

I biancocelesti hanno bisogno di una valida alternativa a Ciro Immobile e Felipe Caicedo, l’idea della dirigenza capitolina si è concentrata sull’attaccante francese attualmente in forza al Chelsea. Il centravanti transalpino è in scadenza di contratto e ha voglia di rimettersi in gioco in vista della seconda parte di stagione. Il club laziale, attraverso l’intervento di Mino Raiola, è riuscito ad ottenere un accordo di massima con il calciatore che ha confermato la volontà di approdare alla corte di Simone Inzaghi. Giroud firmerà un contratto di due anni e mezzo (fino al 2022) e guadagnerà due milioni di euro fino a giugno che aumenteranno nelle prossime due annate a tre milioni. I contatti con il Chelsea sembrano ben avviati con il calciatore che potrebbe lasciare Stamford Bridge per una cifra pari a 6,5 milioni. Operazione importante quella messa a segna dai capitolini che darebbero una scossa al proprio campionato avendo così la possibilità di far respirare Immobile. La Lazio pensa anche al mediano kenyano del Tottenham, Victor Wanyama, che potrebbe aggiungersi alla rosa dopo la cessione del centrocampista Valon Berisha al Fortuna Dusseldorf.

