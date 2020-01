Calciomercato, l’agente di Yilmaz fa chiarezza: “Italia? Solo vacanze, nessuna trattativa con Fiorentina e Lazio”

Necdet Ergezen fa chiarezza in merito al futuro del suo assistito.

E’ da tempo nel mirino di Lazio e Fiorentina: stiamo parlando di Burak Yilmaz, attaccante del Besiktas e della Nazionale turca, avvistato in in Italia con la famiglia. Dettaglio che ha immediatamente infiammato i rumors di mercato che, in questi giorni, parlavano di nuovi contatti con alcuni club di Serie A. A fare chiarezza circa il futuro di Yilmaz, però, ci ha pensato lo stesso procuratore del giocatore durante un’intervista concessa ai microfoni della radio turca “Radyospor”.

“Il contratto di Burak col Besiktas è di un anno e mezzo, più un anno. Secondo la clausola di opzione, infatti, lo abbiamo prorogato di un altro anno dieci giorni fa. Burak è stato in vacanza in Italia, ma non ci sono state chiamate per un trasferimento. La Fiorentina, la Lazio o altre squadre italiane, durante la sua permanenza nel bel paese, non hanno avuto alcun contatto con lui. Burak indosserà la maglia del Besiktas per almeno un altro anno”.