Calciomercato Juventus, si riapre la pista Isco: la volontà del Real Madrid e il pressing del Manchester city

La Juventus starebbe pensando ad una clamorosa trattativa che porterebbe al tecnico Andrea Pirlo un innesto di qualità assoluta, in grado di alzare maggiormente il gap tecnico della sua rosa. Il nome sul taccuino del Ds Paratici è quello di Isco, centrocampista spagnolo in uscita dal Real Madrid. Negli anni scorsi si era già parlato di un interessamento da parte della Vecchia Signora per il trequartista classe ’92, tuttavia mai andato effettivamente in porto. Giocatore dai piedi raffinati e dalle continue invenzioni offensive, Isco potrebbe essere la pedina mancante all’interno dello scacchiere bianconero considerando che, con il 3-4-1-2 delle ultime uscite, Pirlo ha sempre dovuto adattare nella posizione di trequartista dietro le punte Kulusevski, che di ruolo sarebbe più un ala offensiva.

I margini di cessione da parte delle merengues potrebbero anche esserci, visto il poco impiego dello spagnolo e le molte offerte, non solo provenienti dalla Juventus. Anche il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe fortemente interessato al giocatore nativo di Benaldamena e vorrebbe fare un tentativo per il suo acquisto nella prossima finestra di calciomercato. Anche i Citizens sono da anni tra le pretendenti per Isco, ma nonostante ciò non hanno mai trovato la giusta quadra economica per fare si che il trasferimento andasse a buon fine. La scadenza del contratto in essere tra l’iberico e i madrileni, tra l’altro, indica giugno 2022 e questo potrebbe fare un non indifferente gioco-forza per convincere la società del patron Florentino Perez a lasciare partire Isco per una cifra non troppo onerosa.

