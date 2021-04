Calciomercato Juventus, occhi puntati su Aguero: l’offerta di Agnelli e il nodo Barcellona. Le ultime

La Juventus osserva vigile il caso di Sergio Aguero.

L’attaccante argentino del Manchester City è da diversi anni al centro del progetto dei citizen. Innumerevoli successi ottenuti e altrettanti trofei alzati all’ombra dell’Etihad Stadium, con bottini realizzativi estremamente sopra la media al termine di ogni singola stagione. Nonostante questo, tuttavia, il Kun sembrerebbe aver raggiunto il capolinea con la maglia dei britannici, ed è ora in cerca di una nuova avventura fuori dai confini di Manchester.

Da quando il club inglese ha comunicato che non avrebbe rinnovato il contratto al suo centravanti, diversi top club del panorama calcistico europeo si sono fatti avanti per sondare il terreno e valutare i margini di una possibile operazione a costo zero. Oltre al Barcellona del neo presidente Laporta, anche la Juventus di Andrea Agnelli si sarebbe interessata al giocatore con un passato all’Atletico Madrid.

Il patron dei blaugrana – per aprire il suo secondo mandato – aveva messo in primo piano il rinnovo contrattuale di Lionel Messi, spiegando come avrebbe fatto il possibile per accontentare le richieste della Pulga, sia economiche che legate alla rosa. Il nome del connazionale Aguero è rimbombato più volte all’interno dello spogliatoio catalano, in quanto amico stretto del sei volte pallone d’oro oltre che grandissimo fuoriclasse.

La Juventus è però alla ricerca di un attaccante che possa alzare il livello del proprio reparto, dando la possibilità alla rosa di poter competere ad alti livelli nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, l’idea di Andrea Agnelli sarebbe quella di liberarsi degli ingaggi pesanti di Dybala e Morata. I due attaccanti potrebbero presto far posto alle qualità, smisurate, di Sergio Aguero, potenziale rinforzo di livello per tornare ai vertici del panorama nazionale e internazionale dopo una stagione deludente e al di sotto delle aspettative.