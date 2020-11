Calciomercato Juventus, l’indiscrezione dalla Spagna: Sergio Ramos in bianconero. I dettagli

Sergio Ramos alla Juventus.

La bomba di calciomercato arriva dalla Spagna e le indiscrezioni dal paese ispanico vedrebbero il clamoroso trasferimento. Sergio Ramos, storico difensore del Real Madrid, nonché capitano dei Blancos, potrebbe lasciare la capitale spagnola. Il contratto del centrale difensivo scadrà il prossimo anno e sembrerebbe che l’accordo tra le parti per il rinnovo non sia stato ancora raggiunto. Il presidente del club spagnolo Florentino Perez sarebbe dispsoto ad andare incontro alle esigenze del calciatore, ma fino a questo momento non ci sarebbe nulla di concordato.

La richiesta del classe 1986 è ben definita: contratto per i prossimi tre anni con un ingaggio di 12 milioni a stagione. Se l’accordo tra Real Madrid e il capitano della Spagna non dovesse arrivare, il difensore potrebbe valutare il trasferimento all’estero. Infatti, diverse squadre avrebbero sondato l’interesse del calciatore e tra queste ci sarebbe anche la Juventus. Il club bianconero ha il vantaggio di avere in rosa Cristiano Ronaldo, ex attaccante del Real Madrid e amico stretto del difensore spagnolo. Che sia la chiave per un futuro trasferimento alla Juventus da parte di Sergio Ramos?

