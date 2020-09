Calciomercato Juventus, l’agente di Dybala a Torino: futuro dell’argentino lontano dalla squadra di Pirlo? I dettagli

Paulo Dybala e il suo futuro, l’agente del calciatore arriva a Torino.

L’ex attaccante del Palermo è ormai una stella della Juventus guidata dal tecnico Andrea Pirlo. Dal momento del suo approdo in bianconero, La Joya è diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi del club di Andrea Agnelli. Prima il numero 21 sulle spalle, poi la maglia numero 10 condita da gol, assist e giocate da fuoriclasse, apprezzate non solo dai supporters della Juventus ma da tutti gli appassionati di calcio. Paulo Dybala è diventato un punto di riferimento in casa bianconera e le sue magie mostrate sia nel massimo campionato italiano che in Champions League sono la conferma del suo talento.

VIDEO Juventus-Novara 5-0, CR7 subito a segno: guarda gol e highlights della sfida amichevole

Spesso accostato a blasonati club europei, l’attaccante argentino, però, ha sempre deciso di sposare la causa bianconera, che dopo la vittoria di nove campionati di fila punta ormai da diversi anni ad alzare al cielo la “Coppa dalle grandi orecchie”. Poche ore fa, secondo indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, è atterrato all’aeroporto di Caselle a Torino mentre il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici si trova in città in attesa dei calciatori di Andrea Pirlo alla Continassa (raduno previsto nel pomeriggio). L’arrivo del procuratore nel capoluogo piemontese dovrebbe riguardare questioni strettamente personali. Antun è atterrato a Torino con un volo proveniente da Madrid ed è insieme alla madre del calciatore ex Palermo, dunque non per un incontro con la dirigenza del club di Agnelli. Il rinnovo di contratto della Joya sarà discusso dopo la sessione di calciomercato, che termina il 5 di ottobre; in realtà potrebbe trattarsi anche di qualcosa di più di una visita in città per motivi personali.

Seguiranno aggiornamenti…

Inter, il tackle di Tacchinardi: “Lautaro Martinez non vale ancora Dybala, Paulo da 30 gol con la Juventus”