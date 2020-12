Calciomercato Juventus, in bilico il futuro di Perin, Pjaca e Pellegrini: le ultime sui bianconeri in prestito al Genoa

E’ sempre calciomercato.

In casa Juventus si pensa già alla prossima finestra di trasferimenti. Mattia Perin, Marko Pjaca e Luca Pellegrini – tesserati bianconeri ma in prestito al Genoa – sarebbero al centro degli ultimi pensieri di mercato di Fabio Paratici. Tra le fila del grifone – attualmente penultimo in classifica – sono considerate tre pedine molto importanti, per qualità ma soprattutto per carisma. Il portiere, alla sua ennesima avventura in rossoblu, non sembrerebbe rientrare nei piani tecnici di Pirlo e della Vecchia Signora che, al termine del prestito, potrebbe anche decidere di lasciarlo partire in via definitiva. Stesso discorso per il promettente esterno offensivo croato, ancora in difetto di forma fisica dopo diversi infortuni e la positività al Covid 19 che ha per il momento chiuso il cerchio di un inizio di carriera falcidiato dai problemi.

Pellegrini, invece, potrebbe avere a disposizione qualche carta in più da giocarsi per rimanere alla corte della Juventus. Il terzino sinistro ex Cagliari era rientrato a suo tempo a far parte di uno scambio di cartellini con la Roma che aveva coinvolto anche Leonardo Spinazzola, passato in giallorosso nel 2019. Il giovane classe ’99 ha avuto oggettivamente poche chance sia con Sarri che con o stesso Pirlo, con entrambi che gli avevano concesso soltanto due apparizioni, per giunta nelle amichevoli pre campionato. Pellegrini sarebbe legato alla Juventus fino al 2023, ed è intenzionato a giocarsi tutte le sue carte alla ‘Continassa’ per convincere Pirlo di poter essere il rinforzo che fa al caso suo sulla corsia di sinistra. Certo, continuerà la sua avventura al Genoa fino a fine stagione, ma il tecnico bianconero potrebbe fare le sue valutazioni in vista del calciomercato che verrà.

