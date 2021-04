Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è un rebus: le ultime sull’ex Palermo

Paulo Dybala resterà alla Juventus?

Uno dei rebus più gettonati della prossima sessione estiva di calciomercato sarà la permanenza (o meno) in bianconero del talento argentino classe 93′. Senso del gol, tecnicismi allo stato puro, impatto devastante e un sinistro dalle mille e più sfumature. Talento scoperto da Maurizio Zamparini, valorizzato dal Palermo e sbocciato nella franchigia torinese. Una stagione al di sotto di aspettative e previsioni ha, però, invischiato la Joya al centro di una bufera mediatica implacabile circa voci ed ipotesi che hanno come oggetto il futuro dell’ex rosanero.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la questione legata al rinnovo di Dybala con la Juventus è, al momento, in standby. L’appuntamento tra le parti sarebbe fissato al termine della corrente stagione agonistica quando – tra obiettivi raggiunti e programmazione futura – si potrà avere un quadro più generale valutando pro e contro della papabile permanenza in bianconero dell’attaccante argentino. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal noto quotidiano torinese, la volontà di Dybala sarebbe ancora quella di restare tra le fila della compagine juventina. Lo splendido gol realizzato contro il Napoli di Rino Gattuso – nel recupero della terza giornata di Serie A – ha dato fiducia e consapevolezza ad un calciatore che è restato nell’opacità di una stagione decisamente altalenante per parecchio tempo. L’infortunio al ginocchio, il Covid e l’episodio della pseudo festa a casa di Mckennie hanno contribuito a rendere la stagione di Dybala ancor più difficile di quanto – per noti e svariati motivi – non lo sia già stata per tutto l’ambiente bianconero. Chissà se il gol realizzato contro la franchigia partenopea non possa segnare un nuovo incipit per il gioiello classe 93′, consapevole di poter ancora dare tanto a questa maglia.

