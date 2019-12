Calciomercato Juventus, Haaland è ad un passo: i dettagli dell’operazione. E lo scambio Emre Can-Paredes…

Potrebbe approdare presto in Italia.

Stiamo parlando di Erling Braut Haaland. Il giovane talento classe 2000 di proprietà del Salisburgo, che fin qui ha messo a segno ventotto gol in appena ventidue partite, sembra essere ad un passo dal trasferimento alla corte di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, nelle ultime ore, la Juventus avrebbe accelerato con decisione sull’attaccante anglo-norvegese, oggetto dei desideri di diversi top-club. Tra questi, anche Manchester United e Borussia Dortmund, oltre a Napoli e Milan.

“La Juve s’è piazzata in corsia di sorpasso grazie ai buonissimi rapporti con Mino Raiola che sta facendo da intermediario di un’operazione da 30 milioni in chiusura per gennaio“, si legge. Raiola che cura gli interessi anche di un altro calciatore da tempo nel mirino della dirigenza bianconera: Paul Pogba. Nonostante le dichiarazioni di rito, la volontà del centrocampista classe 1993 resta quella di lasciare i Red Devils, con la Juventus che vorrebbe riportarlo in Piemonte, magari in estate.

Ma non solo; per quanto riguarda il centrocampo, chi potrebbe lasciare Torino è Emre Can, che piace a Paris Saint-Germain e Barcellona. Per questo motivo, la Juventus starebbe provando ad imbastire una trattativa che vedrebbe l’ex Liverpool sbarcare in quel di Parigi e Leandro Paredes (che interessa anche al Napoli) approdare in bianconero. Un vero e proprio scambio. “In questo caso a livello anagrafico e di ingaggi i conti tornano. Resta però da vedere se Tuchel si vorrà privare dell’argentino che nella prima parte di stagione non è stato utilizzato molto, ma che nelle ultime tre sfide di Ligue 1 è sempre stato titolare”, scrive il ‘Corriere dello Sport’.