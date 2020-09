Calciomercato Juventus, fatta per Edin Dzeko: accordo raggiunto grazie a Milik, il bosniaco raggiunge Pirlo. I dettagli

Edin Dzeko ha deciso, sarà il prossimo centravanti della Juventus.

Dopo diversi giorni di trattativa è stato la raggiunto l’accordo, l’attaccante bosniaco diventerà un calciatore del club bianconero. Diversi i profili sondati dalla società con a capo Andrea Agnelli, da Giroud a Cavani, passando anche per Luis Suarez, che proprio nella giornata odierna è stato in Italia per svolgere l’esame di italiano che gli consentirà di ottenere il passaporto. Nel pomeriggio di oggi, infine, la fumata bianca: Arkadiusz Milik sceglie la Roma così da permettere il trasferimento di Edin Dzeko alla corte di Andrea Pirlo. Un effetto domino atteso da diverse ore e ormai giunto ad una conclusione, con la Juventus che trova l’erede di Gonzalo Higuain.

VIDEO Juventus, Suarez alla prova di italiano: l’esame del bomber manda in estasi web e social. Pirlo e il morso…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante polacco del Napoli avrebbe accettato l’offerta della Roma che gli ha proposto un contratto per i prossimi quattro anni a 5 milioni di euro a stagione. Raggiungerà il club capitolino con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il centravanti bosniaco, invece, firmerà con la Juventus un contratto biennale a 7,5 milioni di euro a stagione, mentre il club di proprietà di Dan Friedkin incasserà circa 15 milioni per la cessione. L’asse Napoli-Roma-Torino trova così l’accordo conclusivo per i propri reparti offensivi, in attesa dell’inizio di campionato previsto proprio nel prosismo weekend.

VIDEO Serie A, spazio alla linea verde: la top 5 delle difese più giovani, la Roma e le altre big…