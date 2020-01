Calciomercato Juventus, Emre Can pronto a fare le valigie: Borussia Dortmund ad un passo. La situazione

Emre Can ai saluti.

Si avvia ad un conclusione l’avventura del centrocampista tedesco in bianconero. Tagliato fuori dal progetto della Juventus fin dall’arrivo di Maurizio Sarri e vicino alla cessione già in estate, il classe ’94, non ha mai nascosto il suo desiderio di trovare una nuova sistemazione per rilanciarsi dopo mesi bui. Dello stesso avviso – nonostante gli attestati di stima del ds Fabio Paratici – il club bianconero, che in questi giorni sta trattando con il Borussia Dortmund per la cessione dell’ex Liverpool.

Dopo avere strappato il “sì” del giocatore, il club giallonero, rimane in attesa di definire la formula. Cinque milioni di euro infatti separano ancora Juventus e Borussia Dortmund, fermi a 25 milioni, contro i 30 chiesti dal club piemontese. Nel frattempo il tedesco, come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, ha svuotato la propria abitazione di Torino. La sensazione dunque, in virtù della buona volontà di tutte le parti, fa supporre che la fumata bianca possa arrivare in tempi più brevi del previsto.