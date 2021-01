Calciomercato Juventus, è ancora caso Dybala: il rinnovo, la proposta di Agnelli e il Manchester United. La situazione

Il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala è sempre più un rebus.

Dopo un inizio di stagione certamente al di sotto delle aspettative, l’attaccante argentino della Juventus si sta gradualmente riconquistando il suo spazio sul rettangolo verde ma soprattutto la dimensione tecnica che gli appartiene. L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora, probabilmente, ha fatto scattare qualcosa nella testa e nelle gambe della Joya, che ha ripreso a nuovamente ad incantare tutti in campo con giocate sopraffine e degne di nota. Nonostante questo, però, tiene ancora banco la questione legata al prolungamento del suo contratto con la società bianconera, diventata ormai una matassa sempre più ingarbugliata e complessa da sbrogliare.

Con l’inizio ufficiale della finestra di calciomercato invernale e la scadenza del suo rapporto sportivo che segna 2022, sia la dirigenza del patron Andrea Agnelli che lo stesso Dybala starebbero attuadno alcune valutazioni inerenti al prossimo futuro. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, la proposta ufficiale arrivata all’entourage del giocatore da parte del club torinese sarebbe quella di un ingaggio complessivo di 10 milioni di euro, che renderebbero l’ex Palermo il terzo giocatore più pagato dell’intera rosa al di sotto dei soli CR7 e De Ligt. Come anche riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Dybala non avrebbe ancora accettato tali condizioni e sarebbe pronto ad incontrarsi nuovamente con il presidente juventino e il suo agente per discutere del futuro. Intanto, con nessuna certezza dalle parti della Continassa, il Manchester United sarebbe il club che più di tutte avrebbe avanzato sondaggi e richieste per avere subito l’argentino, ricevendo tuttavia una risposta finora sempre negativa da parte della Juventus. Chissà che qualcosa non possa cambiare entro la fine di questa sessione di trasferimenti.

