Calciomercato Juventus, colpo Reynolds: Paratici beffa la Roma per il talento dell’MLS. Cifre e dettagli

Una Juventus sempre più a stelle e strisce.

Dopo l’arrivo di Mckennie nella scorsa finestra di trasferimenti, altre grandi manovre di calciomercato coinvolgono il club del patron Andrea Agnelli e gli Stati Uniti. La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe messo gli occhi su Reynolds, giovane terzino destro attualmente in forza al Dallas FC. Classe 2001 e dotato di una notevole capacità di interpretazione delle due fasi, il laterale ambidestro stuzzica non poco Andrea Pirlo, che potrebbe ritrovarsi in organico un calciatore dalla spiccata propensione offensiva e capace di servire cross tesi e precisi per i compagni. Nonostante la giovanissima età, Reynolds ha già conquistato tre riconoscimenti individuali che fanno di lui il miglior difensore, la più grande rivelazione e l’MVP assoluto della scorsa stagione dei Dallas. Un’opzione di qualità sulla quale aveva riflettuto anche la Roma che – anche grazie alla proprietà americana – aveva da tempo messo sotto osservazione il talento texano, senza però mai affondare un’offerta decisiva. Quest’ultima, invece, è arrivata da parte della Juventus, che ha offerto 9,2 milioni di dollari per avere subito giocatore. Un interesse che dunque – come anche riportato dal sito ufficiale dell’MLS – si fa sempre più concreto e che potrebbe realizzarsi fattivamente all’apertura ufficiale della prossima sessione invernale di calciomercato.

