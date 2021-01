Calciomercato Juventus, attesa per il rinnovo di Dybala: il Manchester United pensa allo scambio con Pogba…

Resta nebuloso il futuro di Paulo Dybala.

Prosegue la trattativa per il prolungamento dell’intesa tra la “Joya” e il club bianconero. Come si legge su “Tuttosport”, la “Vecchia Signora” resta in attesa di una risposta dell’argentina in merito alla proposta di 12 milioni stagionali – bonus compresi. Nel frattempo, però, il Manchester United resta alla finestra rinnovando il proprio interesse verso l’ex Palermo. Malgrado non esista ad oggi una trattativa, secondo il noto quotidiano, il club inglese potrebbe inserire nella possibile operazione anche Pogba optando per uno scambio con l’argentino.