Calciomercato, Jovetic all’Hertha Berlino: “Bundesliga grande campionato”

Stevan Jovetic, ex calciatore di Fiorentina e Inter tra le altre, approda ai tedeschi dell'Hertha Berlino, in cui arriva dal Monaco. Ecco le sue parole di presentazione al club della Bundesliga, ricordando anche i tempi in Italia

L'ex attaccante della Fiorentina e dell'Inter, Stevan Jovetic, è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino, club militante in Bundesliga.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del club tedesco: "La Bundesliga è l'unico grande campionato in Europa in cui non ho ancora giocato. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida con stadi meravigliosi e grandi tifosi e buone condizioni. I colleghi con cui ho parlato mi hanno detto che il calcio qui è più simile a quello de LaLiga. Le squadre corrono molto, ma vogliono giocare a calcio e segnare".

Commento poi sul calcio in Italia, ricordando gli anni a Firenze, da lui definiti "meravigliosi": "In Serie A il calcio è più tattico, l'importante è non prendere gol. In Spagna si pensa più a divertirsi e segnare. In Inghilterra e in Francia è un gioco un po' più fisico".

Chiusura finale sulla lingua tedesca, che al calciatore nativo del Montengro manca nel "Palmares": "Oltre al montenegrino, parlo inglese, italiano, spagnolo, francese e spero di imparare velocemente il tedesco. Conosco già alcune parole tedesche che ho imparato in una riabilitazione di due mesi ad Augusta, ma usarle tutte con frasi complete è attualmente ancora difficile".

Jovetic arriva all'Hertha dopo quattro stagione passate ai francesi del Monaco dal 2017 al 2021, collezionando 77 presenze e 21 gol in Ligue 1. La sua migliore stagione a livello realizzativo è stata però a Firenze, nell'annata 2011-2012, in cui il montenegrino ha messo a segno 14 gol in 27 presenze con la maglia viola.