Calciomercato Inter, ufficiale: Gabigol ceduto al Flamengo. Il comunicato del club brasiliano

Ora è ufficiale.

Gabriel Barbosa, meglio noto come “Gabigol”, non lascerà il Flamengo. La lunga trattativa con il club brasiliano, con cui il giocatore è esploso traghettando la sua squadra alle vittorie della Copa Libertadores e dell Brasileirao, si è conclusa positivamente. Inter e Flamengo infatti, proprio in queste ore, hanno trovato ieri l’intesa per il passaggio dell’attaccante al club rossonero per 16,5 milioni più il venti per cento della futura rivendita. A comunicarlo attraverso i propri canali ufficiali, con un video diffuso tramite il profilo Twitter del club, è lo stesso Flamengo.

“o Gabigol ficou” e “Confirmado! Gabigol é do Mengao”.