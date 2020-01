Calciomercato Inter, rinforzo per l’attacco cercasi: tutti i nomi sul taccuino di Marotta, Zaza idea last-minute. La situazione

L’Inter punta Simone Zaza.

Ha un nome e un cognome l’ultima idea di calciomercato del club nerazzurro, alla ricerca di un rinforzo di qualità in attacco da mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte già a partire da gennaio, dopo la partenza di Politano. Si tratta di Simone Zaza, attaccante granata ormai in uscita dal Torino, in cerca di una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, si tratta del quarto nome presente sul taccuino del ds Giuseppe Marotta. Nei giorni scorsi infatti i meneghini avevano già tentato – senza successo – l’affondo per Goran Pandev, considerato incedibile dal Genoa. Strada in salita, per tempi tecnici, anche per l’attaccante del Monaco di proprietà del Leicester Islam Slimani. Presente nella lista dei desideri dell’Inter anche Oliver Giroud, attenzionato dalla Lazio di Simone Inzaghi, ma costretto a fare i conti con il muro alzato dal Chelsea: tutt’oggi in cerca di un sostituto del francese. L’ultima idea dell’Inter è rappresentata da Simone Zaza, attaccante allenato da Conte durante la sua esperienza sulla panchina l’Italia, e per questo considerato il nome giusto per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro.