Calciomercato Inter, Politano non convocato per la Coppa Italia: prende corpo l’ipotesi scambio con Spinazzola

Inter e Roma si muovono sul mercato.

Cambiano gli scenari di calciomercato per la Roma. Dopo il grave infortunio rimediato domenica sera da Zaniolo che costringerà il talentuoso fantasista a rimanere lontano dal terreno di gioco fino al termine della stagione, i giallorossi, mettono gli occhi su un altro attaccante. Si tratta di Matteo Politano: esterno dell’Inter, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte, e individuato da Gianluca Petrachi come il rinforzo ideale per sostituire la stella della “Lupa”. Avvenuti nella giornata di lunedì i primi contatti tra il ds capitolino e l’entourage del giocatore, il quale, ha già dato il suo ok al ritorno a Roma. L’Inter da canto suo, secondo quanto riferito da “il Corriere dello Sport”, è stata convinta attraverso l’inserimento nell’affare di Leonardo Spinazzola: un giocatore che durante sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli sugli esterni e che dunque potrebbe rappresentare una sorta di jolly per Antonio Conte.

Proprio dal tecnico nerazzurro, questa mattina, è arrivato un indizio sullo stato della trattativa tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola. L’ex Juventus infatti, stando alle ultime indiscrezioni, non ha convocato Matteo Politano per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari in programma questa sera a “San Siro”. Scelta che testimonia quanto l’addio all’Inter del classe ’93 sia ormai vicino.