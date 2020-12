Calciomercato Inter, parla l’agente di Lautaro Martinez: “Futuro? Ecco come stanno le cose. Il Barcellona…”

Beto Yaqué ha chiarito sul futuro di Lautaro Martinez.

L’agente dell’attaccante argentino dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Olè, analizzando senza troppi filtri la situazione di calciomercato legata al classe ’97. Il Barcellona – nel corso dell’ultima sessione di calciomercato – aveva provato a strapparlo alla società del patron Zhang, offrendo al giocatore una cifra economica piuttosto elevata che, tuttavia, non lo ha convinto fino in fondo a lasciare Milano e la Serie A. L’agente del sudamericano, infatti, mette sul tavolo anche quelle che sono le nuove condizioni per un possibile trasferimento di Lautaro Martinez: “Oggi sta bene dov’è. Ovviamente sta crescendo e imparando. È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un giocatore d’élite. Oggi la verità è che la cosa più importante è che si è abituato al calcio europeo molto rapidamente. È arrivato e ha iniziato a giocare quasi automaticamente. E quando entrava faceva gol. Così la gente ha potuto vedere le sue doti. Per quello che mette in campo ha fatto affezionare a lui la gente e questo è stato un bene perché ha cercato così di continuare a dimostrare quanto vale. Ha altri tre anni di contratto. Chi vuole prenderlo deve accordarsi con l’Inter, ma lì è tranquillo, felice. Gioca e cresce”.

Yaquè ha poi proseguito e concluso la sua intervista spiegando quanto, rappresentare un giocatore come Lautaro, possa regalare tante soddisfazioni:”Ti fa imparare. Cresci all’improvviso, un po’ come è successo a lui. Si comincia a parlare con i dirigenti delle piccole società, quelli delle giovanili, poi ho cominciato a parlare con Blanco e poi ho parlato con i ds delle squadre più importanti del mondo. Non me lo immaginavo. Poi con lui ho un rapporto importante, come quello che c’è tra padre e figlio. Ed è la cosa che mi piace di più. Siamo stati vicini anche nei momenti più difficili”.

