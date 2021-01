Calciomercato Inter, Lautaro verso il rinnovo: i nerazzurri vogliono blindare il ‘Toro’. C’è una maxi clausola anti-Juventus…

Lautaro Martinez sempre più legato all’Inter.

L’attaccante argentino – fin dal suo arrivo nel 2018 – si è dimostrato uno dei capisaldi della compagine nerazzurra, siglando ben quaranta reti dal suo approdo a Milano. Anche sotto la gestione Conte la musica non è cambiata. Il Toro ha continuato a incantare e convincere, avendo davvero pochi periodi di discontinuità causati, probabilmente, da alcune inevitabili sirene di calciomercato. Si era parlato sia di un interesse della Juventus che, più concretamente, di un sondaggio da parte del Barcellona. La franchigia catalana, infatti, aveva tutte le intenzioni di tentare il gran colpo anche sotto stretto consglio di Lionel Messi, connazionale e compagno del centravanti classe ’97.

Inter, la rinascita di Eriksen: il danese decide il derby, adesso ha la fiducia di Conte. Il rilancio in nerazzurro passa dal nuovo ruolo

Lautaro, tuttavia, non ha mai ceduto alle tentazioni spagnole, rimanendo fedele al club che ha contribuito a renderlo grande in Serie A come in Europa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino avrebbe trovato l’accordo con l’amministratore delegato Beppe Marotta per prolungare il suo contratto fino al 2025, mantenendo inoltre la clausola di 111 milioni prevista per una sua eventuale partenza. Oltre a questa, però, anche una maxi cifra anti-Juventus: 150 milioni di euro saranno necessari per far si che i bianconeri possano strappare il gioiello ex Racing all’Inter. Numeri economicamente astronomici, che probabilmente potrebbero permettere ai nerazzurri veder segnare Lautaro Martinez ancora per diverso tempo con la casacca nerazzurra.