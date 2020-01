Calciomercato Inter, la strategia di Marotta: obiettivo Llorente e idea Allan, Politano verso il Napoli. La situazione di Eriksen…

Incassate in settimana le ufficialità delle operazioni Ashley Young e Victor Moses, l’Inter continua a lavorare per chiudere l’affare Eriksen e saldare l’intesa per un doppio scambio sull’asse Milano-Napoli.

Per quanto riguarda il talentoso danese l’offerta dei nerazzurri ha raggiunto la cifra di 18 milioni di euro, bonus compresi, a fronte dei 20 chiesti dall’esigente Daniel Levy, presidente del Tottenham, che non è affatto disposto ad abbassare le sue pretese. Se gli Spurs non dovessero fare un passo indietro sui 2 milioni che ballano attualmente tra domanda e offerta, è probabile che la società di Zhangh decida di compiere un ulteriore sforzo economico al fine di chiudere felicemente la trattativa. Il trequartista classe 92′ ha già espresso alla società londinese la volontà di sposare a pieno il progetto di Antonio Conte, l’arrivo di Eriksen rappresenterebbe un’arma in più per lo stesso tecnico ex Chelsea che si ritroverebbe in rosa un giocatore pronto per scendere in campo e fornire il suo contributo sin da subito.

La dirigenza interista sta lavorando anche sul capitolo uscite: oltre a Lazaro, vicinissimo al Newcastle, nelle ultime ore Marotta avrebbe fatto sostanziali passi avanti nell’operazione che porterebbe Politano al Napoli e Llorente a vestire la maglia nerazzurra. Per quanto concerne il cartellino dell’attaccante esterno ex Sassuolo, e due società avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni: si aspetta ancora l’ok del giocatore, ma se nella trattativa dovesse rientrare anche il bomber spagnolo le condizioni dell’affare potrebbero cambiare. Il possibile arrivo di Llorente in nerazzurro metterebbe in stand-by, almeno per gennaio, la pista che porterebbe a Olivier Giroud, con cui l‘Inter aveva già raggiunto un’intesa di massima. Più di un’ idea sarebbe quella che vorrebbe la dirigenza nerazzurra interessata ad Allan: il centrocampista brasiliano sarebbe tra i giocatori in partenza e il suo ingaggio potrebbe essere una concreta opportunità per rinforzare ulteriormente il centrocampo di Conte.Per arrivare a definire l’acquisto del forte interno ex Udinese l’Inter sarebbe disposta a mettere a mettere sul piatto il cartellino del centrocampista uruguaiano Matias Vecino.