Calciomercato Inter, intesa con il Chelsea: c’è l’ok per Moses, ma quella clausola…

Victor Moses rimarrà fino a fine stagione in maglia nerazzurra, l’accordo con il Chelsea sembra essere totale. Dopo il 6-0 rifilato al Brescia nel match delle 19.30, la dirigenza composta da Beppe Marotta e Piero Ausilio non perde tempo e si prodiga per rifinire l’organico messo a disposizione per Antonio Conte.

L’esterno nigeriano, arrivato a Milano lo scorso gennaio, vestirà ancora la maglia dell’Inter dove ha ritrovato proprio il tecnico ex Chelsea che lo aveva già allenato dal 2016 al 2018 con i Blues. L’apporto in termini di esperienza, fisicità e sostanza fornito dal calciatore alla causa nerazzurra è stato certamente un significativo valore aggiunto per la formazione guidata da Antonio Conte.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è però da tenere in considerazione una postilla inserita dal club inglese nell’accordo con la società di Zhang che potrebbe determinare il futuro dell’esterno africano. Infatti, la società britannica potrebbe richiamare il calciatore e gestirne il cartellino in caso di concreta prospettiva di cessione ad un’altra società nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante l’Inter riuscirà a trattenerlo fino al termine di questa stagione, bisognerà fare attenzione a questo piccolo cavillo nell’accordo tra i due club.

Ad ogni modo, Moses potrà concentrarsi per terminareal meglio il campionato in corso con la maglia dell’Inter. Attualmente, dopo la sosta forzata dell’attività agonistica causata dall’emergenza Covid-19, la classifica di Serie A vede la squadra guidata dall’ex tecnico della Nazionale Italiana al terzo posto, ancora teoricamente in lotta per la conquista dello scudetto.

