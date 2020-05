Calciomercato Inter, i nerazzurri declinano la proposta del PSG: il futuro di Icardi è un rebus. La situazione

Il futuro di Mauro Icardi in bilico tra Inter e PSG.

Il bomber argentino torna ad infiammare il calciomercato italiano e non solo: sia in Champions League che in campionato è stata un pedina di vitale importanza per i francesi. Con 20 gol ha aiutato e non poco la formazione di Thomas Tuchel a conseguire importanti risultati. Adesso il club francese è fortemente intenzionato all’acquisto definitivo del classe ’93, anche se ci sono ancora dei nodi da sciogliere.

Il Ds Leonardo avrebbe infatti chiesto alla società nerazzurra un considerevole sconto rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, ma l’Inter, che non sembra avere alcuna intenzione di scendere a compromessi, sarebbe intenzionata a declinare l’offerta di 50 milioni più altri 10 legati a bonus difficilmente raggiungibili. La strategia è quella dell’attesa, con il club nerazzurro fermamente convinto di un possibile rilancio proveniente dal Parco dei Principi nel corso dei prossimi mesi.

Anche il ribasso dei prezzi, complice l’emergenza sanitaria, farà la sua parte e la società del patron Zhang ne tiene ragionevolmente conto, con l’obiettivo di far avvicinare quanto più possibile i francesi alla cifra prestabilita. Oltre al termine tempistico del 31 maggio, data entro la quale il PSG dovrà trovare un accordo con l’Inter, si aggiunge dunque l’aspetto economico, impossibile da sottovalutare. Se l’offerta dovesse rimanere invariata, i nerazzurri la rifiuterebbero, in attesa di nuovi risvolti.

