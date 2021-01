Calciomercato Inter, è fatta per De Paul: l’argentino atteso in estate, ma c’è una possibilità per gennaio…

L’Inter è pronta a piazzare un nuovo colpo sul mercato.

Giornate particolarmente intense per l’Inter, reduce dal successo maturato nel derby d’Italia contro la Juventus, che gli ha permesso di volare in vetta alla classifica a 7 lunghezze di vantaggio proprio dai bianconeri. Mentre gli uomini di Conte si preparava al big match di domenica sera, la dirigenza, lavorava sul mercata per piazzare un nuovo colpo in vista della prossima stagione. Colpo che, oggi, ha un nome e cognome: Rodrigo del Paul.

Secondo inattesi colpi di scena, l’affare si concluderà in estate, però – come sottolineato da “Tuttosport” – esiste ancora una speranza (a oggi molto flebile) che possano essere anticipati i tempi all’attuale sessione di mercato. La situazione dipenderebbe principalmente da Christian Eriksen: qualora il danese dovesse essere venduto, ci sarebbe margine per chiudere subito. In tal senso, il suo procuratore, starebbe lavorando ascoltando le proposte provenienti dalla Premier League: campionato in cui Eriksen vanta parecchi estimatori, tra cui il Tottenham. Le possibilità di mettere a segno il colpo a gennaio, sottolinea il quotidiano, “sono ridotte ai minimi termini. Una porticina per De Paul va tenuta sempre aperta, visto che l’Udinese potrebbe accettare un prestito a 18 mesi che diventa obbligo a determinate condizioni“.