Calciomercato Inter, derby Genoa-Sampdoria per Candreva: futuro tra Maran e Ranieri per l’esterno

L’esterno nerazzurro, molto utilizzato dal tecnico Antonio Conte durante l’ultima stagione, potrebbe abbandonare la causa del club di Steven Zhang per il trasferimento che sembra ormai imminente. Il classe 1987 di Roma, infatti, potrebbe salutare l’Inter ma rimanere nel massimo campionato italiano: sono due le squadre che seguono il profilo ex Lazio e quello che si è venuto a creare è un vero e proprio derby di mercato.

Nelle ultime ore era intenso l’interesse del Genoa per l’esterno nerazzurro, fino al momento in cui si sarebbe fatto viva anche la Sampdoria, l’altra squadra di Genova. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, infatti, potrebbe nascere un derby della Lanterna in ottica calciomercato: su Antonio Candreva ci sarebbe anche l’interesse dei blucerchiati che vorrebbero fornire calciatori d’esperienza e qualità alla squadra di Claudio Ranieri.

