Calciomercato Inter, ag. Borja Valero: “Firenze è casa sua, un ritorno in maglia viola? Ripsondo così…”

Pareggio dal sapore amaro per l’Inter. Nota positiva il gol del ritrovato Borja Valero.

Il centrocampista spagnolo, titolare nella gara di ieri contro la Fiorentina, sua ex compagine, è andato in rete all’ottavo minuto di gioco, lasciando il proprio team in vantaggio fino al momento della sostituzione, avvenuta a pochi minuti dal termine. Dopo ecco la beffa, arrivata nei minuti di recupero con Vlahovic.

L’agente del centrocampista classe ’85, Alejandro Camano, si è espresso ai microfoni di FirenzeViola.it in merito ad un possibile ritorno in maglia viola del proprio assistito, squadra in cui ha passato ben sei anni, diventando una vera e propria bandiera: “Firenze è casa di Borja, e lui è sempre molto contento quando può tornare in città o al Franchi. Non sarà stato facile per lui segnare proprio a casa, ma è un professionista e sta pensando a dare il massimo per l’Inter. Adesso è molto felice, è venuto fuori da un momento complicato: in estate era come tagliato fuori, Conte non lo vedeva, ma ha lavorato molto duro e adesso l’allenatore lo sta cominciando a vederlo e a farlo giocare. Ritorno alla Fiorentina? Noi pensiamo giorno dopo giorno, adesso Borja è un calciatore dell’Inter, e la sua testa è solo nel dare il massimo con i nerazzurri per quello che rimane della stagione. Non so se si muoverà già a gennaio, ma ripeto: le valutazioni le facciamo dopo ogni partita, giorno per giorno. Quando sarà il momento, penseremo al futuro” – ha concluso Camano.

