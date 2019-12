Calciomercato Genoa, arrivano i primi due rinforzi: visite mediche per Perin e Behrami. I dettagli

Il Genoa si muove in vista del girone di ritorno.

A pochi giorni dall’apertura ufficiale del mercato, il Grifone, mette a segno i primi due importanti colpi. Si tratta di Mattia Perin e Valon Behrami, sottoposti alle visite mediche di rito presso l’Istituto il Baluardo di Genova proprio questa mattina. Una scelta importante per l’estremo difensore classe ’92 che, dopo la parentesi Juventus, ha deciso tornare nuovamente in rossoblù proprio nel giorno del suo matrimonio. Si tratta di un ritorno anche per il centrocampista svizzero Valon Behrami, svincolato dopo la deludente avventura al Sion terminata ad ottobre, e pronto a indossare ancora la casacca del Genoa: club in cui, lo stesso mediano, ritroverà il suo ex tecnico ai tempi dell’Udinese Davide Nicola. Il giocatore, che nella giornata di ieri si è già allenato con la squadra, si legherà al Genoa per i prossimi sei mesi. Formula del prestito secco, invece, per l’estremo difensore Mattia Perin.