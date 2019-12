Calciomercato Genoa, ag. Radu: “Vedremo cosa accadrà, Ionut è forte. Il problema dei rossoblù? Di sicuro…”

Deciso il futuro di Ionut Radu?

L’agente dell’estremo difensore attualmente al Genoa, Oscar Damiani, si è espresso, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, in merito al futuro del proprio assistito che, con il sempre più vicino ritorno di Mattia Perin tra i pali della compagine guidata da Davide Nicola, si troverebbe messo in secondo piano dopo esser diventato in pochissimo tempo un titolare inamovibile. Di seguito le dichiarazioni di Damiani, ancora incerto della situazione del portiere rumeno classe ’97:

“Sto andando proprio adesso a parlare con lui per capire la situazione. Per me è sempre un errore mettere in competizione tra loro i portieri. Adesso vedremo cosa accadrà, il mercato è lungo. Ionut è un ragazzo dal carattere forte, può superare anche questo. Certo che quello del portiere non mi sembrava il principale problema del Genoa…”.