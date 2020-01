Calciomercato Fiorentina, Iachini vuole un ex rosanero: ipotesi Goldaniga per la difesa

La Fiorentina si prepara al ritorno in campionato, ma non distoglie lo sguardo dalle trattative.

La compagine viola resta molto attiva sul mercato. Dopo i contatti con Bonifazi, Cutrone e Duncan, la formazione del nuovo tecnico Beppe Iachini è in cerca di almeno una o due pedine per la difesa, da poter mettere in cassaforte durante la sessione invernale di calciomercato. E proprio l’ex coach del Palermo avrebbe, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, messo gli occhi su un suo fedelissimo: Edoardo Goldaniga, suo ex calciatore sia in rosanero che nel Sassuolo. Il classe ’93 attualmente veste la maglia del Genoa, in prestito proprio dai neroverdi, ma non ha ancora collezionato alcuna presenza.

