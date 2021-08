Calciomercato Fiorentina, ecco Nico Gonzalez: l’argentino sbarca in città

L’esterno argentino è sbarcato questa mattina a Firenze dopo le vacanze post Copa America

E' atterrato questa mattina a Firenze, il nuovo acquisto del club gigliato, Nicolas Gonzalez. L'esterno, dopo le vacanze post Copa America, è pronto ad iniziare la sua avventura in viola. Come da protocollo, l'argentino, dovrà restare in "bolla" per sette giorni aspettando di sottoporsi al vaccino.