Calciomercato Catania, ufficiale: arriva Reginaldo dalla Reggina. I dettagli

Il Catania rafforza ancora il proprio reparto offensivo.

La dirigenza del club etneo aveva messo nel mirino Reginaldo, ormai ex calciatore della Reggina, appena pochi giorni fa. La società calabrese era disposta a privarsi del brasiliano se nel club guidato da Domenico Toscano sarebbe arrivato un nuovo centravanti. Intanto, però, il calciatore brasiliano è diventato ufficialmente un nuovo innesto del Catania in vista della prossima stagione di Serie C.

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Reginaldo da Silva Ferreira, nato a Jundiaí, in Brasile, il 31 luglio 1983. L’attaccante, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in B della squadra calabrese – si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del club etneo -, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022. Il neo-rossazzurro sarà a disposizione di mister Raffaele già in occasione della ripresa degli allenamenti, in programma domani“.

