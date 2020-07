Calciomercato Acireale, fatta per Lucera: raggiunta l’intesa con l’ex Palermo. I dettagli

Di Massimiliano Radicini.

Il Palermo lavora alacremente per costruire l’organico in vita del prossimo campionato di Serie C. L’ossatura dalla quale la squadra rosanero ripartirà è ormai ben definita, ma il duo Sagramola-Castagnini lavora su più fronti: da una parte la ricerca del tecnico e dei nuovi innesti, dall’altra i rinnovi dei prestiti dei calciatori che si sono ben distinti nel corso del campionato di Serie D.

Tra i giovani che il club di viale del Fante è intenzionato a trattenere, però, non ci sarà Raimondo Lucera. L’estroso attaccante palermitano, infatti, non rientra nel progetto tecnico del club rosanero. Il classe 2000, che ha realizzato la storica prima rete dell’SSD Palermo nel campionato di Serie D contro il Marsala, è destinato a lasciare il capoluogo siciliano.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Lucera avrebbe raggiunto l’intesa con l’Acireale, società che milita nel campionato di Serie D, e nei prossimi giorni il suo ingaggio verrà annunciato con un comunicato ufficiale. L’attaccante palermitano andrà quindi ad indossare la maglia granata, dopo aver fatto parte del settore giovanile dell’U.S. Città di Palermo, prima, e poi della rosa della prima squadra in seno alla nuova società. In maglia rosanero Lucera ha totalizzato nella scorsa stagione otto presenze (sette in campionato) e una rete nella vittoriosa trasferta di Marsala che ha dato origine alla trionfale cavalcata della compagine guidata da Rosario Pergolizzi.