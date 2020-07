Calciomercato Palermo, sfuma Coda: Brighenti nome caldo per l’attacco. La situazione

Le trattative stentano a decollare

L’edizione odierna dei Giornale di Sicilia delinea le prossime mosse di mercato del Palermo, che in vista della stagione 2020/21 di Serie C intende regalarsi attaccanti di qualità ed esperienza per puntare alla promozione. La lista dei desideri del duo Castagnini-Sagramola è abbastanza lunga (dallo svincolato Paponi ai giocatori che stanno ancora concludendo i rispettivi campionati come Simeri, Costantino, Di Piazza e Caturano), ma nulla di concreto al momento, se non qualche sondaggio interlocutorio con i rispettivi agenti.

Se, da un lato, il sogno Coda – attaccante classe 1988 con significativi trascorsi tra Serie A e B che aveva stuzzicato la dirigenza di Viale del Fante ed acceso la fantasia dei tifosi rosanero – sembra essere destinato a rimanere tale, dall’altro i nomi caldi sono diversi. Tra questi, anche quello di Brighenti: “Il centravanti del Monza, in uscita dal club neopromosso in Serie B, è uno dei profili tenuti sotto controllo dal club rosanero. Al momento – si legge sul noto quotidiano – sull’attaccante è in vantaggio il Como, che gli garantirebbe una certa vicinanza a casa. I lariani, però, non hanno ancora portato a termine la trattativa, col Palermo pronto dunque ad insediarsi qualora si dovesse allargare lo spiraglio”. Il tutto, però, senza alcuna fretta. La dirigenza, infatti, vuole attendere che i campionati siano giunti al termine per effettuare le corrette valutazioni.

Occhi puntati sul mercato anche per il centrocampo. Oltre ad avere una attenzione di riguardo nei confronti di De Rose, il Palermo, secondo quanto riporta il quotidiano dell’isola, sarebbe rimasto particolarmente colpito nel corso dei play-off di Serie C da Biondi. Rimangono inoltre in piedi le piste che portano al giovane Colpani dell’Atalanta (attualmente in prestito al Trapani) e Carriero del Monopoli, che nei prossimi giorni dovrebbe riscattare il suo cartellino dal Parma.