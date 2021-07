Buttaro: “Trigoria una seconda casa. Tanti momenti difficili, tutto sul mio ruolo”

Le dichiarazioni del difensore centrale cresciuto nel vivaio della Roma: Alessio Buttaro

Buttaro ha poi proseguito: "Ci sono stati anche tanti momenti difficili. Dagli under 15 agli under 16 non riuscivo a esprimermi al meglio in campo e la società stava decidendo di non confermarmi. Ma pian piano sono riuscito a superare questo blocco che avevo dentro di me. Ho fatto il difensore centrale in questi nove anni, ma saper fare più ruoli è un vantaggio per il calciatore, e soprattutto per l'allenatore - afferma l'ex Roma - che può utilizzarmi maggiormente. Ho fatto anche il terzino e mi piace molto perché è un ruolo di spinta che ti manda maggiormente in avanti. Un ruolo che mi diverte parecchio", ha concluso il nuovo acquisto del Palermo di Filippi.