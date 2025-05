Brunori: “In quei playoff eravamo una cosa sola”

“I play-off del 2022 sono stati un viaggio bellissimo. Eravamo un gruppo unito, ci volevamo tutti bene. Siamo arrivati in fondo con una consapevolezza forte che il mister Baldini ci ha trasmesso. Avevamo davvero la voglia di portare a casa un risultato importante, quindi si era creato un entusiasmo fortissimo intorno a noi, con la gente, anche quando andavamo in trasferta. C’era un’energia bellissima. Ci sono stati momenti indescrivibili, come la sera prima della finale: con il mister non facevamo il ritiro e stavamo tutti insieme a casa di un nostro compagno, a pensare a quello che sarebbe stato il giorno dopo. È stato tutto bellissimo, tutto perfetto. Poi, quel giorno in particolare – il giorno della finale – quando siamo arrivati allo stadio, era una bolgia. Sapevamo che avremmo portato a casa la vittoria, perché, come ho detto prima, c’era una forte energia tra di noi. Ancora oggi abbiamo i brividi a pensare a quel giorno”.