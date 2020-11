Boscaglia: “Il pari a Catanzaro come una vittoria, abbiamo dimostrato di avere gli attributi”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo derby contro il Catania, valido per la nona giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, lunedì 9 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 21.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La squadra sa le potenzialità che ha e il momento di difficoltà che vive. Quindi, naturalmente, il pari di Catanzaro fa crescere un po’ l’autostima e la fiducia in se stessi, vale quanto una vittoria. Questi risultati danno anche punti in classifica, ma a parte questo ho visto carattere e voglia incredibile, una squadra arrabbiata in 9 che ha portato a casa un risultato positivo. Hanno rimesso in piedi una partita che sembrava persa. Noi dobbiamo pensare ad oggi, sapete benissimo la condizione in cui siamo. Abbiamo cambiato qualcosina, non parlo di assetto tattico ma di atteggiamento. Sono contento che sia uscito in questa settimana, così si pensa che la squadra ha gli attributi, che questa classifica non ci appartiene e che possiamo mettere in difficoltà le avversarie. In 11 abbiamo dominato il campo e anche in 10 contro 11 abbiamo reagito bene, siamo stati aggressivi e abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. La squadra inizia a capire molte cose, pensando anche che non abbiamo mai avuto una squadra al completo in allenamento. Da adesso mi aspetto qualcosa di diverso”.