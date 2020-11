Boscaglia: “Abbiamo recuperato altri due rosanero, Silipo ok. Attacco al digiuno? Rispondo così”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo derby contro il Catania, valido per la nona giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, lunedì 9 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 21.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Attacco a digiuno? L’attaccante quando segna sta bene, magari i nostri possono soffrire in questo momento ma a me interessa vincere, anche con i gol dei difensori. Siamo lavorando anche in questo senso. Abbiamo qualche elemento che ancora non ha i novanta minuti nelle gambe, ne abbiamo recuperato altri due. Ci sono tanti giocatori da valutare, dal punto di vista numerico siamo lì. Dobbiamo pensare però di essere positivi, come a Catanzaro, dobbiamo lottare su ogni pallone. Così possiamo fare un grande risultato. Vittoria di domani trampolino di lancio? Il risultato di Catanzaro ci ha dato fiducia, ma non deve rimanere una partita messa lì e basta. Dobbiamo dare continuità da tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento. Essendo una partita a parte mi aspetto tanto domani. Silipo si sa riprendendo piano piano, si allena da pochissimo con noi, è disponibile ma vedremo domani”.